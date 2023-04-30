فصل ضابط إسرائيلي من منصبه بعد مشاركته في مظاهرة بزيه العسكري

العالم- الاحتلال

وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء اليوم الأحد، أنه تم فصل ضابط إسرائيلي برتبة رائد من منصبه العسكري بعد مشاركته في مظاهرة تابعة لليمين الإسرائيلي المتطرف في مدينة القدس المحتلة، وهو يرتدي الزي العسكري.

وأشارت القناة إلى أن واقعة فصل الضابط تعد الحالة الأولى لفصل ضابط بعد مشاركته بالزي العسكري في مخالفة صريحة للأوامر العسكرية، منذ بداية الاحتجاجات المؤيدة أو المعارضة لخطة الإصلاح القضائي في "إسرائيل"، والتي بدأت في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخرجت مظاهرة إسرائيلية، يوم الخميس الماضي، شارك فيها الآلاف من المواطنين المؤيدين لخطة الإصلاح القضائي، وهي من أقطاب اليمين المتطرف في "إسرائيل"، والمؤيدين للخطة التي يقودها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير العدل، ياريف ليفين.