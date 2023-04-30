إفتتاح أول مكتب لجمعية الصداقة الإيرانية الصينية في بوشهر

العالم - إيران

وقال رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الصينية اليوم الأحد في حفل افتتاح أول مكتب للجمعية على مستوى البلاد في مدينة بوشهر: إن هذه الجمعية مستعدة لجذب المستثمرين لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في بوشهر.

وأضاف بروجردي: بحسب اقتراح محافظ بوشهر، سيعقد اجتماع في طهران الأسبوع المقبل لمناقشة تسريع استثمارات الصين في استكمال خط سكة حديد بوشهر - شيراز.

واعتبر العلاقات الطيبة للجمعية، مع الصين فرصة تاريخية وقال: يجب استغلال هذه الفرصة التاريخية لاجتذاب الشركات الصينية للاستثمار في إيران ومحافظة بوشهر.

وصرح ۀنه ،ن لم يتم اتخاذ القرار بالسرعة اللازمة ستمر الفرص، وأضاف: قبل أربع سنوات كان من المفترض أن يتم إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة في إيران باستثمارات صينية، وجاء وفد صيني إلى طهران والتقى محافظ البنك المركزي، ولكن بسبب التأخير في اتخاذ القرار، تم هذا الاستثمار في السعودية وتم إطلاق هذا الخط البالغ سرعته 350 كم في الساعة بطاقة استيعابية 60 مليون راكب في العام.

وقال: هنالك من سكان الصين 150 مليون سائح سنويا، وإذا انجذب واحد بالمائة منهم للسفر إلى إيران، فسيؤدي ذلك إلى نمو كبير في اقتصاد السياحة في البلاد.

وأضاف بروجردي: البنية التحتية للبلاد، خاصة في محافظة بوشهر، ضعيفة لجذب السياح الصينيين، ويجب اتخاذ إجراءات جادة في مجال إنشاء المرافق الحضرية في هذه المحافظة.

* ضرورة تطوير علاقات إيران مع الصين وروسيا والهند

من جانبه قال محافظ بوشهر في هذا الحفل: إن ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران ومحافظة بوشهر وبين الصين والهند وروسيا أمر واضح وله خلفية تاريخية.

وقال أحمد محمدي زاده: إن الصين كانت تبحث عن الاستثمار في محافظة بوشهر منذ سنوات عديدة، لكن الظروف لم تكن مهيأة، وهو ما تم توفيره الآن مع إنشاء مكتب جمعية الصداقة الإيرانية الصينية وجهود هذه الجمعية.

وأضاف: إختيار بوشهر لاستضافة أول مكتب لجمعية الصداقة الإيرانية الصينية كان اختيارا صحيحا ومدروسا لأن هذه المحافظة هي أساس في كل علاقة بين البلدين.

وفي إشارة إلى ضرورة إطلاق اللغة الصينية على المستوى الجامعي، أعلن محافظ بوشهر: تم إطلاق دورة للغة الصينية في الجامعة الحرة في بوشهر على فصلين دراسيين وبدأت في قبول الطلاب.

وقال محمدي زاده: هنالك الآن في هذه المحافظة 21 وحدة بتروكيماوية عاملة، و 18 وحدة قيد الإنشاء.

وأوضح أنه: يتم حاليا تصدير مواد خام بتروكيماوية من محافظة بوشهر بقيمة 300 دولار، ويتم استيراد نفس المنتج بأشكال مختلفة بقيمة تصل إلى 1200 دولار.. لذلك، فإن إنشاء صناعات النفط والغاز في محافظة بوشهر، مع منع مبيعات النفط الخام وإعطاء قيمة مضافة مناسبة للمنتجات المنتجة محليا، يساعد في حل مشكلة البطالة ودعم اقتصاد البلاد.