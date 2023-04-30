محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال النائب الأردني العدوان 8 أيام جديدة

العالم- الاردن

وبحسب فريق الدفاع عن العدوان، فإن النيابة الإسرائيلية طلبت تمديد اعتقاله 12 يومًا لاستكمال التحقيق معه.

ورفض فريق الدفاع المكون من 3 محامين طلب النيابة، وقررت المحكمة لاحقًا أن يتم تمديد توقيفه 8 أيام.

ومنعت المحكمة، فريق الدفاع لقاء موكلهم، ومعرفة تفاصيل أقواله منذ توقيفه بموجب قرار منع صادر من السلطات الإسرائيلية.

وطالب المحامون بتسليم العدوان للسلطات الأردنية واستكمال محاكمته في الأردن، مقابل ما حدث مع حارس السفارة الإسرائيلية في عمان عندما سلم للسلطات الإسرائيلية بالرغم من قيامه بجريمة داخل الأراضي الأردنية.