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أردوغان يعلن "تصفية" زعيم تنظيم "داعش" في سوريا

أردوغان يعلن
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد تحييد (قتل) زعيم تنظيم "داعش" ويدعى "أبو حسين القُرَشي"، خلال عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

العالم-تركيا

والتحييد مصطلح عسكري يقصد منه إما (القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الاستسلام)، إي إخراج العنصر من ميدان القتال، ولكن في سياق إعلان أردوغان اليوم المقصود هو "القتل".

وادعى رجب طيب أردوغان: "الاستخبارات التركية، كانت تتعقب المدعو أبو حسين القرشي، زعيم ما يسمى بتنظيم داعش، منذ زمن طويل".

وأضاف: "تم تحييد القريشي بعملية خاصة للاستخبارات التركية، أمس (في شمالي سوريا)".

جدير بالذكر أن المدعو "أبو الحسين الحسيني القرشي"، هو الزعيم الرابع لتنظيم "داعش"، وقد تسلم منصبه هذا في 30 نوفمبر من العام الماضي 2022.

وقد أعلن عن تنصيبه، ما يسمى "المتحدث باسم تنظيم الدولة"، ويدعى "أبو عمر المهاجر"، في تسجيل صوتي، حيث ذكر المهاجر في التسجيل، أن الزعيم "الثالث" لتنظيم "داعش"، "أبو الحسن الهاشمي القرشي"، قد قُتل أثناء المعارك.

وفي الأسبوع الأول من شهر أبريل، أوقفت الشرطة التركية 16 أجنبيا، في عملية أمنية استهدفت تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين في مدينة اسطنبول.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية قولها إن شعبة مكافحة الإرهاب في اسطنبول أطلقت عملية لتوقيف المشتبه بهم المنخرطين في أنشطة مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" في سوريا، العراق.

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