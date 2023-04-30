الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
١١:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

غوتيريش يبعث مسؤولا كبيرا إلى السودان

غوتيريش يبعث مسؤولا كبيرا إلى السودان
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣١ بتوقيت غرينتش

قرّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيفادا فوريا لمسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة مارتن غريفيث إلى المنطقة، في ضوء وضع "غير مسبوق" في السودان حيث تستمر المواجهات.

العالم-السودان

وأعلن المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك اليوم الأحد، في بيان: "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير" وداعيا "جميع الأطراف" إلى حماية المدنيين والسماح لهم بمغادرة مناطق المعارك.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت القوات المسلحة السودانية موافقتها على تمديد الهدنة مع قوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتبارا من انتهاء مدة الهدنة الحالية.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تمديد أجل الهدنة الانسانية لـ72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة.

روابط ذات صلة

التوافق على تمديد الهدنة في السودان لمدة 72 ساعة إضافية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غوتيريش يبعث مسؤولا كبيرا إلى السودان

تركيا.. تعليق حركة الملاحة مؤقتا في مضيق البوسفور

أردوغان يعلن "تصفية" زعيم تنظيم "داعش" في سوريا

تمديد توقيف النائب الأردني "عماد العدوان" في فلسطين المحتلة 8 أيام

خفض إنتاج النفط الطوعي من دول "أوبك +" يدخل حيز التنفيذ

فصل رائد في الجيش الصهيوني من منصبه بعد مشاركته في مظاهرة بالزي العسكري