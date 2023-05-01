14عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

العالم - فلسطين

وحسب موقع "قدس برس"، وثق المركز في تقريره أمس الأحد، عملية إطلاق نار واحدة استهدفت جنود الاحتلال، وتصدي لثلاث اعتداءات للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات عنيفة في 10 نقاط بالضفة الغربية.

وأشار إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجيش الاحتلال في مخيم "شعفاط" بمدينة القدس المحتلة، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

كما اندلعت مواجهات منفصلة في قرية "النبي صالح" برام الله، وسط الضفة الغربية، وفي مناطق بطولكرم، وفي منطقة الزاوية بمحافظة سلفيت، (شمال) وعند المدخل الجنوبي في أريحا (شرق).

وأوضح، أن مقاومين أطلقوا النار صوب جنود الاحتلال المتمركزين عند "حاجز سالم" العسكري بجنبن، فيما تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في منطقة "الفندق" بقلقيلة (شمال) ورشقوهم بالحجارة.

واندلعت مواجهات أخرى في مخيم "العروب" بالخليل (جنوب)، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين بالمخيم.