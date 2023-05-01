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صادرات ايران من سلسلة الصناعات التعدينية بلغت 12.2 مليار دولار

صادرات ايران من سلسلة الصناعات التعدينية بلغت 12.2 مليار دولار
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الإيرانية (ايميدرو) أن صادرات سلسلة التعدين والصناعات التعدينية في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس) بلغت أكثر من 12 مليارا و 200 مليون دولار.

العالم - ایران

وافاد تقرير لشركة "ايميدرو" ان شركات التعدين والصناعات التعدينية قامت بتصدير 48 مليونا و 689 ألفا و 800 طن من المنتجات بقيمة 12 مليارا و 239 مليون دولار في العام الماضي.

واوضحت بان هذه الكمية من الصادرات تظهر انخفاضًا بنسبة 7.6٪ من حيث القيمة وزيادة من حيث الوزن بنسبة 3.4 بالمائة.

وكانت قيود الطاقة (الغاز والكهرباء) في العام الماضي من بين العوامل المتعلقة بانخفاض سلسلة إنتاج وتصدير بعض المنتجات.

وبلغت قيمة صادرات سلسلة الصلب 5 مليارات و 760 مليون دولار ، سلسلة النحاس مليار و 577 مليون دولار ، سلسلة الألمنيوم 973.3 مليون دولار ، والحبيبات 626.3 مليون دولار ، سلسلة الزنك 597 مليون دولار. ، الفحم والكوك 453.7 مليون دولار، سلسلة الأسمنت 343.2 مليون دولار ، الحديد الإسفنجي 206.1 مليون دولار ، جميع أنواع الأحجار والمنتجات ذات الصلة 199.7 مليون دولار ، سلسلة الموليبدينوم 111.1 مليون دولار ، مركّز الحديد 90 مليون دولار ، أنواع الحديد 81.6 مليون دولار وسلسلة الرصاص 80.2 مليون دولار.

وتم في العام الماضي أيضًا ، تصدير منتجات أخرى في مجال التعدين والصناعات التعدينية ، مثل الكروم والأنتيمون والميكا والتيتانيوم والمعادن الثمينة والنيكل.

بالإضافة إلى ذلك ، تم في العام الماضي استيراد ما يقرب من 4 ملايين و 484 ألفا و 800 طن من المنتجات التعدينية بقيمة 4 مليارات و 995 مليونا و 200 ألف دولار لتلبية احتياجات المصانع المحلية حيث شهدت زيادة من حيث القيمة بنسبة 27.5٪ ومن حيث الوزن بنسبة 3.9٪ .

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