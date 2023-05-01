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انتاج البتروكيماويات في ايران سيرتفع الى 140 مليون طن

انتاج البتروكيماويات في ايران سيرتفع الى 140 مليون طن
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أشار مساعد وزير النفط الايراني مرتضى شاهميرزائي الى نمو انتاج منتجات النفط والغاز في ايران خلال السنوات الماضية، معلنا ان حجم انتاج البتروكيماويات في البلاد سيرتفع الى 140 مليون طن في السنة خلال الخطة السابعة للتنمية .

العالم - ايران

واضاف شاهميرزائي في تصريحات يوم السبت ان عدد مجمعات البتروكيماويات في البلاد سيرتفع ايضا خلال فترة تنفيذ هذه الخطة من 70 الى 108 مجمعات، وانها ستنتشر في المناطق الحدودية للبلاد من شمال غرب الى جنوب شرق وسواحل مكران (سواحل بحر عمان).

وتابع: ان حجم انتاج البتروكيماويات في ايران ارتفع من 1/5 مليون طن في السنة قبل انتصار الثورة الاسلامية الى 93 مليون طن في الوقت الراهن.

كما اوضح شاهميرزائي ان انتاج المسرعات الكيميائية سيتم في داخل البلاد بشكل كامل مع التوطين الدائمي لهذه الصناعة، وذلك قبل انتهاء فترة الحكومة الحالية (بدات قبل عام ونصف).

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