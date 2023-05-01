شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عامًا)، استشهد بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، وأصيب 6 مواطنين آخرين، وصفت جراح 3 منهم بـ “الخطيرة”.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقبة جبر في أريحا، بآليات عسكرية وتعزيزات من جيش الاحتلال، بعد اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، في حين تصدت المقاومة بإطلاق نار كثيف صوب الآليات المقتحمة.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على أحد الشبان في مخيم عقبة جبر ما أدى الى إصابته بالرأس حيث لم تستطع سيارات الإسعاف الاقتراب منه على إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد جهاد وأحمد جبر وهدان، من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وباستشهاد الشاب اللدعة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 106 شهداء.

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