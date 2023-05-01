الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ستة آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الاثنين، في مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا.

العالم - فلسطين

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عامًا)، استشهد بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، وأصيب 6 مواطنين آخرين، وصفت جراح 3 منهم بـ “الخطيرة”.

1

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقبة جبر في أريحا، بآليات عسكرية وتعزيزات من جيش الاحتلال، بعد اندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين، في حين تصدت المقاومة بإطلاق نار كثيف صوب الآليات المقتحمة.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على أحد الشبان في مخيم عقبة جبر ما أدى الى إصابته بالرأس حيث لم تستطع سيارات الإسعاف الاقتراب منه على إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد جهاد وأحمد جبر وهدان، من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وباستشهاد الشاب اللدعة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام الجاري إلى 106 شهداء.

2

روابط ذات صلة

شهيد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن شمال سلفيت

استشهاد فلسطيني في الداخل المحتل بعد اعتداء مستوطنين عليه

نادي الأسير الفلسطيني يحذر من استشهاد الأسير الشيخ خضر عـــدنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. اعادة النازحين السوريين بانتظار الآلية

تصاعد الازمة في تونس وقلق ليبي من اوضاع السودان وغضب مغربي جراء التطبيع

انتاج البتروكيماويات في ايران سيرتفع الى 140 مليون طن

صادرات ايران من سلسلة الصناعات التعدينية بلغت 12.2 مليار دولار

شهيد و6 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر

برنامج الأغذية العالمي: العنف في السودان يمكن أن يسبب أزمة إنسانية في منطقة شرق أفريقيا كلها