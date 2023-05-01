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شاهد.. الرئيس الأوكراني: مستعدون لشنِ هجوم على روسيا

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي استعداد قواته لشن هجوم مضاد على القوات الروسية دون انتظار توريد المقاتلات الغربية. في المقابل تحدثت موسكو عن سيطرة قواتها على مناطق جديدة في مدينة باخموت الإستراتيجية شرقي اوكرانيا، ودفع القوات الأوكرانية نحو الجزء الغربي من المدينة.

العالم - خاص بالعالم

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