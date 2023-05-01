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الحرس الثوري يفكك خلية تابعة لزمرة خلق الارهابية في مدينة بابلسر

الحرس الثوري يفكك خلية تابعة لزمرة خلق الارهابية في مدينة بابلسر
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

فكك حرس الثورة الاسلامية، خلية تابعة لزمرة "خلق" الارهابية في مدينة بابلسر (في محافظة مازندران شمال البلاد) كانت تمارس نشاطها تحت غطاء شبكات في مواقع التواصل الاجتماعي.

العالم - ايران

وقال قائد حرس الثورة الاسلامية في مدينة بابلسر "مصطفى بازوند" ان هذه الخلية الارهابية كانت تتستر تحت عنوان شبكة "شباب محلات بابلسر" في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تضليل واستقطاب الشباب واليافعين، وعمدت منذ اندلاع احداث الشغب التي شهدتها ايران في الخريف الماضي الى ارسال افلام للقنوات المناوئة للثورة واستقطاب الشباب والمراهقين عبر وعود كاذبة بمنحهم اللجوء في خارج البلاد ، لكنها وقعت في شباك القوى الامنية في عملية امنية معقدة.

وتابع قائد قوات حرس الثورة الاسلامية في بابلسر ان الرؤوس الكبار في هذه الشبكة كانوا على علاقة مباشرة مع جهات خارجية وكانوا يقومون باعمال كثيرة مخلة بالأمن وقد القي القبض عليهم يوم امس الاحد باحكام قضائية واغلقت صفحاتهم على الانترنت.

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الحرس الثوري يفكك خلية تابعة لزمرة خلق الارهابية في مدينة بابلسر

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