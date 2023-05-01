تعيين العميد "عبدالرضا عابد" قائدا لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" للبناء والاعمار

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وأقيمت مراسم تقديم القائد الجديد لمقر "خاتم الأنبياء (ص)" للبناء والاعمار بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وعدد من قادة الحرس الثوري ومدراء هذا المقر، كما تم تكريم القائد السابق للمقر العميد حسين هوش السادات لخدماته التي قدمها خلال فترة مسؤوليته.

وكان العميد عبدالرضا عابد قد تولى خلال فترة الدفاع المقدس (حرب 1980-1988) قيادة الفرقة 22 "بيت المقدس" في محافظة كردستان وقيادة الوحدات الهندسية في حرس الثور الإسلامية كما تولى عدة مسؤوليات في مقر "خاتم الانبياء (ص)" للبناء والاعمار ، من ضمنها منصب المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز والبتروكيمياويات القابضة.