السعودية تعتزم تغيير  سفيرها في لبنان

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وقطان متابع للملف اللبناني و شارك ضمن الوفد السعودي في الاجتماع الخماسي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر شباط.

وليد عبد الله البخاري دبلوماسي ووزير وسفير سعودي. يعمل سفيرًا للمملكة العربية السعودية في لبنان منذ مارس 2018.

عيِّن وزيرًا مفوضًا في وزارة الخارجية السعودية منذ أغسطس 2017. عمل نائبًا لوكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم من عام 2017 إلى 2018، وقائمًا بأعمال سفارة السعودية في لبنان بين عامي 2016 وعام 2017.

وحسب بعض مصادر صحفية تُحصى فترة وجود البخاري في بيروت بالصور والتغريدات والجولات لا بالإنجازات. حين تسأل عن مستوى فعالية الدور السعودي في لبنان، تأتي الإجابة بالإشارة إنه زمن البخاري.