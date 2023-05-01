ايران تختبر بنجاح محرك طائرات محلي الصنع

العالم - ايران

وتم تصنيع وتصميم هذا النظام للتحكم بمحركات الطائرات عبر اتباع الهندسة العكسية.

وقد جال رئيس الجمهورية في معرض الانجازات التكنولوجية لمجموعة "مبنا" الصناعية في مجال محطات الطاقة الحرارية والمتجددة ، والنفط والغاز، والنقل السككي والصيانة والصيانة الاساسية ، ومحركات الطائرات والسيارات الكهربائية والصناعات الذكية وصناعات الطاقة والصحة والمياه.

واطلع رئيس الجمهورية عن كثب على مشروع "مبنا مايند" المعرفي والذي تصفه مجموعة مبنا الصناعية بأنه "ثورة صناعية رابعة" وهو مشروع يرمي لجمع وتخزين والادارة الآنية للمعطيات ، حيث يتم ربط محطات الطاقة وباقي الصناعات بتطبيقات الذكاء الصناعي ومعالجة المعطيات على نطاق واسع في الصناعات.

كما شاهد رئيس الجمهورية توربين الغاز المتطور من فئة F وهو توربين لانتاج الكهرباء ومحلي الصنع بالكامل صنعت اجزاؤه المتطورة وذات التكنولوجيا الفائقة التطور في شركة مبنا في داخل البلاد.

وتفقد رئيس الجمهورية القاطرة MAP۲۴ التي صنعها خبراء شركة مبنا حيث تم تصنيع اجزاء مهمة فيها مثل المعدات الرئيسية ونظام التحكم والكهرباء والمكابح والمنصة والهیکل الخارجي لهذه القاطرة في مصانع شركة مبنا بالاستفادة من الخبرات المحلية.

كما اطلع السيد رئيسي على انظمة محركات المركبات الكهربائية مثل الحافلات الكبيرة والسيارات ومركبات الشحن والتي تم تصميمها وصنعها جميعا في شركة مبنا.