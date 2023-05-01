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اطفال سوريا بعد الزلزال

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

ترك الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 من شباط الى جانب الدمار والخسائر الفادحة، ترك ايضاً مشاهد مؤلمة في ذاكرة مئات الاطفال السوريين، وشكل ندوباً نفسية.

فالكثيرون منهم انقذ من تحت الانقاذ، ومنهم من عايش مشاهد قاسية، ما خلف لديهم ضغطاً نفسياً هائلاً، ذلك الذي دفع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والمحلية، الى التدخل لمساعدة هؤلاء الاطفال في التغلب على التجربة الصعبة التي عاشوها.

وبعد الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، لجأ من نجا منهم الى الاماكن الآمنة، وككل الكوارث فان الاطفال الاكثر تضرراً نظراً لما تسببته الهزة القوية في وجدانهم من ذعراً يصعب قبول نسيانه، ومشاهد مؤلمة تحتفظ بها ذاكرتهم، وباتوا بحاجة ماسة الى مساعدة نفسية عاجلة، ما يجعلها اولوية في فترة التعافي بعد الزلزال.


لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "صدى سوريا" ضيفا هذه الحلقة: الاخصائي في الدعم النفسي اثناء الكوارث الطبيعية والمصطنعة حسام شحادة، وعبر سكايب ممثل محافظة حلب في مديرية الشؤون الفنية شادي شرف الدين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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