اطفال سوريا بعد الزلزال

فالكثيرون منهم انقذ من تحت الانقاذ، ومنهم من عايش مشاهد قاسية، ما خلف لديهم ضغطاً نفسياً هائلاً، ذلك الذي دفع المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية والمحلية، الى التدخل لمساعدة هؤلاء الاطفال في التغلب على التجربة الصعبة التي عاشوها.

وبعد الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، لجأ من نجا منهم الى الاماكن الآمنة، وككل الكوارث فان الاطفال الاكثر تضرراً نظراً لما تسببته الهزة القوية في وجدانهم من ذعراً يصعب قبول نسيانه، ومشاهد مؤلمة تحتفظ بها ذاكرتهم، وباتوا بحاجة ماسة الى مساعدة نفسية عاجلة، ما يجعلها اولوية في فترة التعافي بعد الزلزال.



لمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "صدى سوريا" ضيفا هذه الحلقة: الاخصائي في الدعم النفسي اثناء الكوارث الطبيعية والمصطنعة حسام شحادة، وعبر سكايب ممثل محافظة حلب في مديرية الشؤون الفنية شادي شرف الدين.

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