قبيسي: بعض الساسة يصرون على انتاج مشكلات

العالم - لبنان

واضاف قبيسي، للاسف لا نرى احدا يسعى الى وحدة وطنية داخلية بل كل ما نشاهده مواقف سياسية تأمر بالفتن وتتعصب لعنصرية لا مكان لها في المساحة السياسية اللبنانية، وهناك من يبتدع المشكلات كل يوم" و لفت قبيسي الى ان"علينا ان نغتنم الفرصة لانقاذ بلدنا الذي لم ينتبه كثيرون الى تحصينه وحمايته بالوحدة الوطنية الداخلية، ولم ينتبه اكثر الساسة الى الهجمة الاقتصادية الشرسة على بلدنا بعقوبات وحصار فرض على مؤسساتنا ومصارفنا، وهذا كرس لغة، سهل بعض الساسة وصولها الى كل لبناني على مساحة الوطن، وبإصرار بعض الساسة على الخلاف ممن مهدوا للفوضى الداخلية بسياسات غبية لا تصل بنا الى اي مكان، فلم يسعوا الى حوار ولا الى اتفاقات بل كشفوا لبنان امام واقع غربي انتقاما من مقاومة انتصرت، ويسعون إلى تحميل الاحزاب المقاومة مسؤولية ما يحصل في لبنان".

أضاف: "ما يجري في بلدنا هو غزو اقتصادي، ولم يتمكن البعض من ان يتقن الدفاع عن هذا الوطن، بل إن بعض الساسة يصرون على انتاج مشكلات متجددة لها طابع طائفي أو عنصري يتعلق باللاجئين او النازحين لإثارة القلاقل في بلدنا في وقت نحن بأمس الحاجة فيه للحوار. هناك من يبتدع المشكلات عند كل مفصل بدل التفاهم والتلاقي لإنتخاب رئيس للجمهورية".