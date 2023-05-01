شمخاني يؤكد ضرورة استخدام عملتي الريال والروبيه

العالم - ايران

وقد جرى النقاش خلال محادثات الجانبين في طهران صباح اليوم الاثنين حول العلاقات السياسية والامنية وخاصة القضايا الاقتصادية الثنائية والمتعددة الاطراف وأهم التطورات الاقليمية والدولية.

وقد اكد شمخاني اثناء هذا اللقاء على ان المشتركات الحضارية والتاريخية والثقافية المتجذرة للبلدين وارادة قادة البلدين وكذلك الاستقلال الاستراتيجي لايران والهند، تشكل الارضية الرئيسية لتطوير التعاون الثنائي.

واعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان التطورات العالمية والاقليمية توفر اوضاعا مناسبة جدا لزيادة التعامل بين البلدين في مجال الطاقة والنقل والترانزيت والتكنولوجيا والقطاعين المصرفيين لايران والهند.

كما شدد شمخاني على تفعيل آلية التعامل بعملتي الريال والروبيه ، معتبرا اياها عملا ضروريا وهاما وله اثر حاسم في تحقيق الاهداف المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال شمخاني ان ايران ترحب بتعزيز دور ومكانة الهند في التطورات الاقليمية والدولية قائلا " اننا نعتبر المشاركة الهندية النشطة في المبادرات السياسية والاقتصادية والامنية مع دول آسيا الوسطى والخليج الفارسي امرا ضروريا.

واعتبر شمخاني ان قيام البلدين بالاستفادة من الفرص الناجمة عن التطورات الاقليمية والعالمية وكذلك التعاون النشط في منظمتي شانغهاي ومجموعة بريكس بأنه يؤمن المصالح الوطنية للبلدين.

من جانبه قال آجيت دوال ان النفوذ الحقيقي للثقافة الايرانية في حياة الشعب الهندي يدل على عمق الأواصر بين الشعبين والتي لا نظير لها في المنطقة.

واضاف: على الدول المستقلة ان يكون لديها معرفة بخصائص التطورات العالمية الجديدة وتقوم بتطوير قدراتها الداخلية من اجل تعزيز تعاونها الاقليمي والقيام بدور دولي فعال.

كما اشار هذا المسؤول الهندي الى الاتفاق الايراني السعودي الاخير وقال : ان الاتفاق الايراني السعودي لتطبيع العلاقات له اثر اقليمي بليغ، وآثار جدية في تغيير المعادلات الدولية.

كما شدد على استمرار التعاون المشترك بين البلدين لدعم ارساء الاستقرار في افغانستان ومنع توسع الارهاب التكفيري في هذا البلد وقيام حكومة مسؤولة وشاملة في افغانستان.

واعتبر مستشار الامن القومي لرئيس الوزراء الهندي ميناء تشابهار الايراني بوابة دخول الهند الى التعاون الاقتصادي الشامل مع ايران مبديا استعداد بلاده للمزيد من المشاورات لحل المشاكل الموجودة.