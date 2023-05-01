الأعرجي يستقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق

العالم- العراق

وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان، ان “الاعرجي، استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”.

واستعرض الأعرجي، “الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث ملفي مخيم الهول السوري وسنجار”.

واشار، الى انه “جرى التأكيد على أهمية العمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بحل ملف سنجار، وتعزيز المصالحة المجتمعية، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز أمن واستقرار القضاء”.

وأكدت بلاسخارت، على “استمرار دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية، فيما يتعلق بالنازحين والمجالات الإنسانية”.

ولفت الأعرجي، إلى أن “الحكومة العراقية برئاسة السيد السوداني، تعمل إلى جانب الأمم المتحدة وفق منهج تحقيق الاستقرار الاجتماعي واستثمار هذا الاستقرار في ترسيخ الأمن والتعايش السلمي”.