شاهد/لحظة اغتيال قوات الاحتلال للشهيد جبربل اللدعة وتركه ينزف

العالم- فلسطين

وقد استشهد الفتى الفلسطيني جبريل محمد اللدعة (17 عاما) بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس وأصيب 6 آخرون، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن 6 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة، من بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة.

وأكد شهود عيان أن اللدعة استشهد بعملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال، حيث أطلقت القوات الرصاص عليه من مسافة صفر وبشكل مباشر على رأسه وتركته ينزف، ومنعت الشبان ومركبات الاسعاف من الوصول إليه.

وأفادت مصادر محلية باعتقال قوات الاحتلال الفلسطينيين أحمد وهدان، وأحمد جهاد.

بان يحملون جثمان الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس، وإصابة 6 مواطنين، وصفت جراح 3 منهم بالخطيرة، بعد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية

شبان يحملون جثمان الفتى جبريل محمد كمال اللدعة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة مباشرة في الرأس