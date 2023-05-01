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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مسؤول اللاجئين بالأمم المتحدة: 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن
الإعلام العبري: تعطّل موقع الكنيست بعد تعرضه لهجوم سايبر من قبل جماعة "أنونيموس سودان"
مسؤول اللاجئين بالأمم المتحدة: 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش
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أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 01 مايو 2023
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣
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الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨
خاص بالعالم- مراسلون
النزوح السوري وأضراره الاجتماعية والثقافية والتعليمية- الجزء الاول
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٧
خاص بالعالم- مراسلون
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الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧
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الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣
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الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.