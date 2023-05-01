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مسؤول اللاجئين بالأمم المتحدة: 73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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