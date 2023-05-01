بيان مشترك لمؤسسات الأمن القومي الإيرانية والهند

العالم - ايران

وفي ختام الزيارة التي استمرت ليوم واحد لمستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوال لإيران ، تم التاكيد في بيان مشترك وقعه علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ونظيره الهندي اجيت دوفال، وضمن تقييم الأوضاع العالمية والإقليمية والعالمية ، على تعهد البلدين بمكافحة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاء في جانب من هذا البيان ان الجانبين ، وفي الوقت الذي أعلنا فيه التزامهما بزيادة التعاون من أجل مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بشكل مشترك ، اكدا على ضرورة مراجعة التطورات الجديدة والمؤثرة في العالم لتعزيز التعددية.

كما اشار البيان المشترك الى تعزيز التعاون في الأطر الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف بهدف التكامل الإقليمي .

واعتبر البيان ، المواصلات بانه عنصر رئيسي في التكامل الإقليمي والرفاهية الجماعية ، وفي هذا الصدد ، تم التأكيد على مشروع تشابهار كرمز للتعاون بين الجانبين.

ولفت البيان الى الحاجة إلى تعزيز الجهود المشتركة مع الاتحاد الروسي وسائر البلدان الأخرى في آسيا الوسطى والقوقاز بهدف تحسين الممرات الدولية للنقل والشحن الحالية ، ولا سيما ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وطرق النقل الأخرى التي تستخدم تشابهار كنقطة ترانزيتية في المنطقة.

واعرب الجانبان في جانب آخر من البيان المشترك لمؤسستي الأمن القومي لإيران والهند ، عن قلقهما بشأن الوضع الإنساني والاقتصادي في أفغانستان ودعما إقامة حكومة شاملة بمشاركة هادفة من جميع الجماعات والمجموعات العرقية.

واكد البيان المشترك الموقع بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وأجيت دوال. ، مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء الهندي على الحاجة إلى مزيد من التطوير للعلاقات بين شعبي البلدين ، بالنظر إلى العلاقات الثقافية والتاريخية العميقة بين الجانبين .