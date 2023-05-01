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بانوراما..

استمرار القتال بالسودان رغم الهدنة، وعودة الاحتجاجات إلى فرنسا.. كالنار تحت الرماد

استمرار القتال بالسودان رغم الهدنة، وعودة الاحتجاجات إلى فرنسا.. كالنار تحت الرماد
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم إعلان الطرفين موافقتهما على تمديد الهدنة السارية اثنتين وسبعين ساعة اضافية.

وبينما تصارع البلادُ احوالا انسانية متدهورة حذرت الامم المتحدة من انّ البلاد اصبحت قاب قوسين او ادنى من الانهيار التام وسط ازمات متراكمة زادت من وطأتها الحرب الدائرة في البلاد بين الجنرالين.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. عودة الاحتجاجات من جديد كالنار تحت الرماد الى مختلف انحاء فرنسا حيث شهدت مختلف المدن الفرنسية وبينها العاصمة باريس مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا بمناسبة يوم العمال للاحتجاج على تمرير الحكومة لقانون التقاعد.

ويعد عيد العمال هذا العام، اليوم الثالث عشر من التحركات الوطنية الشاملة ضد إصلاح نظام التقاعد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما.. استمرار القتال بالسودان رغم الهدنة، وعودة الاحتجاجات إلى فرنسا.. كالنار تحت الرماد