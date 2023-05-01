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تونس: المفاوضات مع صندوق النقد متواصلة لكن سيادة البلاد فوق كل اعتبار

تونس: المفاوضات مع صندوق النقد متواصلة لكن سيادة البلاد فوق كل اعتبار
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي، اليوم الاثنين ، أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مازالت متواصلة".

العالم _ افريقيا

وفي تصريحات صحفية، قال مالك الزاهي: "إن برنامج الإصلاحات المقترح في إطار الاتفاق مع الصندوق، لن يكون على حساب الفئات الهشة والضعيفة"، مؤكدا أن "سيادة الدولة التونسية فوق كل اعتبار".

وحسب الإعلام التونسي، تتطلع تونس الى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإصلاحات نالت موافقة خبراء الصندوق أواخر العام الماضي غير أن الملف لم يعرض إلى حد الآن على مجلس إدارة الصندوق، حيث ترمي الإصلاحات، حسب تصريحات لمسؤولي الصندوق، على إصلاح الدعم وتوجيهه لمستحقيه من أصحاب الحاجة والعمل على إقرار إصلاح ضريبي ليكون أكثر عدالة في تونس.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور أنه "لم ترد على الصندوق مطالب من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج الإصلاحات الذي أعده التونسيون، وأن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه".

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