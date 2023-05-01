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مصادر فلسطينية: إصابة طفلة بجروح خطيرة للغاية بعد دهسها من مركبة يقودها مستوطن في بلدة حوارة جنوب نابلس

الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

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