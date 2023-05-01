الخارجية الأمريكية: لا خطط لاتصالات أو اجتماعات بين بلينكن ولافروف

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وقال باتيل" "ليست لدينا نية للقاء وزير الخارجية لافروف أو الاتصال به".

كما أشار باتيل، إلى أنه خلال محادثته الأخيرة مع لافروف قبل شهر، كان بلينكن واضحا بشأن الحاجة إلى الإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين "بشكل غير قانوني"، بمن فيهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش، الذي تم اعتقاله في روسيا بتهمة التجسس، والأمريكي المدان بتهمة التجسس بول ويلان.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، طلب الاتصال بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وتحدثا لفترة وجيزة.

وقالت زاخاروفا: "بلينكن طلب الاتصال مع لافروف. تحدث سيرغي فيكتوروفيتش (لافروف) لفترة قصيرة معه في إطار قمة العشرين. لم تكن هناك مفاوضات ولا اجتماعات وما إلى ذلك".

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، نقلا عن مصادر أمريكية، أن المحادثة استمرت نحو 10 دقائق.

ويشار إلى أن بلينكن، في المحادثة مع لافروف، ركز على ثلاث قضايا. وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا، وحث موسكو على إعادة النظر في قرار تعليق المشاركة في معاهدة "ستارت" والإفراج عن الأمريكي بول ويلان، المدان في روسيا بتهمة التجسس.

وفي 30 مارس، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مراسل مكتب "وول ستريت جورنال" في موسكو إيفان غيرشكوفيتش قد اعتقل في مدينة يكاترينبورغ للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

وبحسب جهاز المخابرات الروسي، فإن الأمريكي جمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة "حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي".

وأمرت محكمة ليفورتوفو في موسكو بتمديد اعتقاله لمدة شهرين. وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن غيرشكوفيتش تم القبض عليه متلبسا.

كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن أنشطة غيرشكوفيتش في يكاترينبورغ لا علاقة لها بالصحافة. ووفقا لها، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استخدام وضع مراسل أجنبي وتأشيرة دخول صحفي واعتماد من قبل الأجانب في روسيا للتستر على أنشطة غير صحفية.

وتم اعتقال ويلان في موسكو في 28 ديسمبر 2018، كما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي، خلال عملية تجسس.

ويدعي الدفاع أن الأمريكي كان ضحية استفزاز: "لقد حصل على بطاقة ذاكرة، يزعم أنه توقع فيها رؤية صورة من رحلة سياحية إلى مدينة سيرغيف بوساد.

وذكر المتهم نفسه في الكلمة الأخيرة أنه لم يكن متورطا في التجسس. وحكم عليه بالسجن 16 عاما ويقضى عقوبته بسجن في موردوفيا.