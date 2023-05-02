أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية

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مما لا شك فيه ان الأزمة السورية عام2011 شكلت نقطة تحول في العلاقات التجارية والاقتصادية والعسكرية بين طهران ودمشق فمنذ الأيام الأولى من بدء الأزمة أدركت إيران حجم المؤامرة وهدفها الرئيسي بقصم ظهر محور المقاومة، بتدمير وإسقاط قاعدته المركزية سوريا بنظامها المقاوم، وإضعاف قوتها في مواجهة العدو الصهيوني، فقدمت طهران كل أشكال الدعم لسوريا سواء الاقتصادي أو المالي أو الاستشاري العسكري وساهمت حتى الآن في إسقاط المؤامرة الكونية عليها.

دعم في الميدان لمكافحة الإرهاب وفي الاقتصاد لمكافحة الحصار الغربي الظالم

وقفت ايران الى جانب سوريا خلال الحرب التي شنت عليها مع بدء الازمة في هذا البلد عام 2011 وأرسلت المستشارين العسكريينالذين لعبوا دورا كبيرا في إعادة ترتيب الصفوف ومواجهة الجماعات الارهابية التي تدفقت الى سوريا من كل حدب وصوب، تنفيذا لأجندة غربية صهيونية أمريكية هدفت الى تدمير سوريا أحد أركان محور المقاومة الرئيسية، كما نمت العلاقات الاقتصادية بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان لإيران دور كبير في دعم صمود سوريا خاصة في ظل الحصار الغربي الظالم.

وأما عن بعد انتصار الثورة الإسلاميّة، شهدت العلاقات الاقتصاديّة بين سوريا وإيران تطوّرًا ملحوظًا في ظل مناخ التقارب السياسي الذي ساد بين البلدين خاصة خلال الحرب المفروضة على ايران من قبل النظام البعثي الصدامي (1980 -1988) ، إلى أن بلغت العلاقات الاقتصادية بين طهران ودمشق أوجها بين عامي 2000 و2010.

ومع بدء الأزمة السورية تطور التعاون الاقتصادي بين البلدين، ليأخذ أشكالًا جديدة كتقديم إيران لسوريا كافة اشكال الدعم خلال الحرب، كما كان للعلاقات الاقتصادية أثرها الكبير خلال العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، ولا تزال هذه العلاقات تأخذ مسارًا تصاعديًا تمثّل في إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل الزيارة المرتقبة للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي لسوريا.

بعد الحرب المفروضة على ايران من قبل النظام البعثي الصدامي، في مارس/آذار عام 1982 وصل وفد سوري رفيع المستوى إلى إيران لتطوير مجالات التعاون الاقتصادي والسياسي، وأبرم الطرفان مجموعة من الاتفاقيات التجارية والنفطية لتكون الأولى من نوعها بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية. كان أهم ما جاء في الاتفاق السابق ذكره، تصدير إيران لسوريا 9 ملايين طن من النفط سنوياً مقابل تصدير سوريا لإيران 300 ألف – 400 ألف طن من الفوسفات لعام واحد ثم تقوم برفع حجم صادراتها إلى مليون طن لاحقاً (للوفاء بكامل احتياجات قطاع البتروكيماويات الإيراني).

وفي العقد التالي، في 24 من سبتمبر/أيلول 1990، اتفق الطرفان على إنشاء شركات مشتركة في مجالات استثمارية مختلفة؛ خاصة في قطاع المقاولات، ثم عقدت اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين جلستها الأولى قرب نهاية النصف الأول من عام 1996.

واتسع التعاون الاقتصادي بين البلدين الى ان وصل حجم الاستثمارات الإيرانية في سوريا إلى ما قبل الأزمة السورية وفقًا للتقرير السنوي الخامس (2010) لهيئة الاستثمار السورية، منذ عام 1991 إلى عام 2005، كان لإيران أربعة مشروعات في سوريا بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من خمسة مليارات ليرة سوريا، أما خلال الفترة الممتدة من عام 2006 وحتى عام 2010 فاستثمرت إيران في سويا في سبعة مشروعات بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 20 مليار ليرة سوريا. ووفقًا لتقارير صحافية، قدَّرت الحكومة السورية الاستثمارات الإيرانية خلال عام 2006 فقط بما يزيد على 400 مليون دولار؛ الأمر الذي جعل طهران ثالث أكبر مستثمر في سوريا بعد السعودية وتركيا، وفي سبتمبر/أيلول 2006 كان مسؤولون من الدولتين قد أعلنوا آنذاك عن خطط لتوسيع مشاريع إيرانية في سوريا بقيمة 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست التالية. وقد صرَّح مسؤولون إيرانيون بوصول قيمة الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية في عام 2010 (سنة 1389 الفارسية) إلى 2.2 مليار دولار أميركي وهو العام أيضًا الذي اتفق فيه الجانبان على تأسيس بنك إيراني سوري للصادرات برأس مال مبدئي يصل إلى 30 مليون دولار على أن يستحوذ الجانب الإيراني على 60% منه. بلغت الصادرات السورية إلى إيران ما قيمته 706 ملايين ليرة سورية؛ أي ما نسبته 0.12% من إجمالي الصادرات.