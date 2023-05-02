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نادي الأسير الفلسطيني: حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن "عوفر" بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

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