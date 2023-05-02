تونس: لا نتجه إلى ديكتاتورية ولا نتدخل في شؤون غيرنا

العالم - تونس

وذكر عمار في مقابلة مع وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن "لا نتجه الى ديكتاتوري في تونس، والتونسيون لا ينتظرون أي جهة لتدافع عن حرياتهم وإذا اعتبروا أنهم مهددون فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن حرياتهم".

وحول ملف الهجرة غير النظامية، قال عمار إن "إيطاليا والاتحاد الأوروبي وشركاءنا عامة، يدركون جيدا أن الهجرة غير النظامية تفوق قدرة دولة واحدة".

وتابع: "تونس معنية بهذه المسألة (الهجرة غير النظامية) لأنها تقع في الطريق التي يسلكها المهاجرون غير النظاميين للعبور إلى الضفة الشمالية من المتوسط لكنها مع ذلك ليست في قلب هذه الديناميكية".

وأردف: "مساعدة الاقتصاد التونسي ستكون شكلا من أشكال مكافحة الهجرة غير النظامية، واقتصادنا تأثر سلبيا من التصريحات التي تعيق جهودنا الرامية إلى الإصلاح، وهذا لا يخدم مصلحة شركائنا أيضا".

وبشأن زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مؤخرا إلى تونس، قال عمار إن "هذه الزيارة كانت تاريخية، وهي تعني العودة إلى وضعية طبيعية، بعد أن حادت عن طريقها".

ولفت عمار إلى أن "تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وليس من دورنا أن نقرر من الذي يجب أن يقود السوريين، فهذا شأن سوري بحت".