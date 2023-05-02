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الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أدت لاستشهاد الأسير خضر عدنان

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

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