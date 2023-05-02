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'فتح الانتفاضة' تنعى البطل الشهيد خضر عدنان

'فتح الانتفاضة' تنعى البطل الشهيد خضر عدنان
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

نعت 'حركة فتح الانتفاضة' جماهير الشعب الفلسطيني والامتين العربية  والإسلامية وأحرار العالم، الأسير الشهيد البطل القائد مفجرر ثورة الامعاء الخاوية خضر عدنان.

العالم - فلسطين

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية الزميل حسام زيدان، ان نعي حركة فتح الانتفاضة جاء في تصريح صحفي صدر عنها صباح اليوم الثلاثاء جاء فيه:

ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم الأسير الشهيد البطل القائد مفجرر ثورة الامعاء الخاوية خضر عدنان ، من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، الذي ارتقى شهيداً في سجون الاحتلال الصهيوني ليبقى شاهداً على إجرام هذا المحتل الغاصب وإرهابه المتواصل ضدّ الأسرى في سجونه.

نتوجه بالتحيّة لكل أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال ونشيد بتضحيات اسرانا الابطال وصمودهم، ونؤكد أنَّ جرائم العدو الصهيوني ضد اسرانا لن تثنيهم ولن تكسر إرادة الصمود والتحدّي لديهم، وأنَّ دماء الشهداء ستكون وقوداً لمزيد من التصدّي والمقاومة، وأنَّ عهد الوفاء لتحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال سيبقى على رأس أولوياتنا.

ونتقدم بخالص التعازي والمواساة للأسرى في سجون الاحتلال، ولعائلة الشهيد البطل الشيخ خضر عدنان ، ولعموم أبناء شعبنا في كل ساحات الوطن، بارتقاء الأسير عدنان شهيداً، سائلين الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم وأهله وإخوانه الصبر الجميل وحسن العزاء.

وانها لثورة حتى النصر
حركة فتح الانتفاضة فلسطين المحتلة
٢_٥_٢٠٢٣

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