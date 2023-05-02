السجون الاسرائيلية تشهد اشتباكات واسعة رداً علی استشهاد خضر عدنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان السجون الاحتلال تشهد اشتباكات عنيفة بين ادارة سجون الاحتلال والاسری الفلسطينيين. وأطلقت ادارة السجون الاسرائيلية الغازات السامة واستخدمت الهراوات ضد الأسری ما تسبب بعشرات الاصابات بين الاسری الفلسطينيين في سجن عوفر.

وأكد مراسل قناة العالم ان كافة الاتصالات مقطوعة في سجن عوفر ويشهد السجن، استفراداً اسرائيلياً ضد الاسری الفلسطينيين.

وتشهد باقي سجون الاحتلال، استنفاراً عاماً اثر استشهاد الشيخ خضر عدنان

واستشهد الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجنه، بعد إضراب عن الطعام دام 86 يوماً.

وقال مراسل العالم ان كافة مدن الضفة الغربية، أعلنت الإضراب العام رداً علی استشهاد الشيخ خضر عدنان، وأغلقت المحال التجارية أبوابها وعطلت المؤسسات الرسمية والغير رسمية عملها امتثالاً للإضراب العام.

واستشهد، صباح اليوم الثلاثاء، الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد إضرابه عن الطعام لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله.