خضر عدنان.. مقاوم فلسطيني اسير قاتل بامعاء فارغة حتى نال الشهادة

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الوسومات والهاشتاغات التي انتشرت صباح اليوم الثلاثاء جاءت اثر اعلان مصحلة سجون الاحتلال فجر اليوم استشهاد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان بعد ٨٦ يوماً على إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله التعسفي، حيث انتشرت الوسومات المذكورة في غالبية البلدان العربية منها للذكر وليس للحصر الجزائر والعراق والاردن ولبنان ومصر ودول عربية اخرى اضافة الى فلسطين المحتلة ونشطاء من ايران..

صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اشارت الى انه تم العثور على الشيخ خضر عدنان فاقدا للوعي داخل زنزانته وتم نقله لمستشفى أساف هروفيه ليتم الإعلان عن وفاته بعد ذلك.

بدورها، أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة في تصريح صحفي: "استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد اضراب عن الطعام استمر لقرابة الـ86 يوم رفضاً لاعتقاله التعسفي، وفي نفس السياق، أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال استشهاد الأسير القائد خضر عدنان.

وكان "نادي الأسير الفلسطيني قد حذر من استشهاد الأسير خضر عدنان (44 عاما)، المضرب عن الطعام رفضا لاعتقاله، قائلا في تصريح صحفي:" إنّ الأسير عدنان "وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أية لحظة، خاصّة أن سلطات الاحتلال، وحتّى اليوم ترفض التعاطي مع مطلبه"، مؤكدا أنّ الأسير عدنان يرفض أخذ المدعمات، أو أي نوع من العلاج، وكذلك إجراء الفحوص الطبيّة.

وتابع "نادي الأسير"، قائلا إن "الأسير عدنان ومنذ اعتقاله وشروعه بالإضراب تعرض وما يزال لضغوط كبيرة جدا، إلى جانب جملة من عمليات التّنكيل الممنهجة، التي واجهها خلال احتجازه في زنازين معتقل (الجلمة) على مدار نحو شهر"، وأن "إدارة السّجون تتعمد المماطلة في نقل الأسير المضرب عن الطعام إلى مستشفى مدني، حتّى بعد وصوله إلى مرحلة متقدمة من الخطر، وذلك بهدف التسبب له بأمراض مزمنة يصعب علاجها ومواجهتها لاحقا".

في حين ، حذرت عائلة الأسير خضر عدنان (44 عاما)، من بلدة عرابة جنوبي جنين (شمال الضفة)، من تدهور وضعه الصحي والذي يشكل خطرا على حياته، حيث إنه تعرض لحالات الإغماء أكثر من مرة، قالت رندة عدنان زوجة الأسير، إن "العائلة تستشعر الخطر الكبير على حياته في ظل إضرابه المستمر ووضعه في عيادة سجن الرملة، دون نقله لمستشفى مدني".

وأكدت أن خضر يرفض أخذ المدعمات أو إجراء الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أن ذلك رسالة لكل العالم أنه ماض في الإضراب رغم تأثر وضعه الصحي، مؤكدة انها تستمح "أحدا إذا قضى زوجي، وكان بوسع أيا كان القيام بتحريره ولم يفعل".

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت خضر عدنان، في الخامس من شباط/فبراير الماضي، بعد مداهمة منزله في جنين، شمال الضفة، حيث أعلن إضرابه عن الطعام لحظة اعتقاله، وتعرض عدنان للاعتقال 12 مرة، وأمضى ما مجموعه ثماني سنوات، في سجون الاحتلال، معظمها رهن الاعتقال الإداريّ.

وخاض خمسة إضرابات سابقة، منها أربعة رفضا لاعتقاله الإداريّ، وتمكّن خلال هذه المواجهات المتكررة من نيل حريته.

نتابع الان اهم التغريدات التي صدحت بها حناجر النواشيط الثوار اليوم على موقع التواصل "تويتر" ضمن سياق الهاشتاغات والوسومات المذكورة سالفا حيث غرد حساب الناشط العراقي (علي حيدر- alihaidar3463) ناشرا مقطع فيديو للشهيد وغرد قائلا:

قال الشهيد #خضر_عدنان كلمته الخالدة التي ستؤطر بماء الذهب: إن لم تكن حسينيا على طريق الشهادة فكن زينبيا وهذا طريق الإعلام وطريق التبليغ وهذا اقل ما نكون فيه للدفاع عن ارضنا وعن مقدساتنا وعن حقنا في الحرية العزة والكرامة.. #الشهيد_خضر_عدنان #خضر_عدنان_شهيدًا #شيخ_الكرامة #سجن_عوفر

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غرد حساب الناشطة (داليا -????????????????????) قائلا:

العظماء لا يرحلون بهدوء..

يثيرون غباراً وضجيجاً وثورة..

هنيئا لمن اختار أشرَف الموت، ومضى إلى ربه بخطوات واثقة إلى الحُسنَيين..

#الشهيد_خضر_عدنان

غرد حساب الناشط الايراني (محمد الاهوازي ابوهادي - Mohamedahwaz922) قائلا:

كنت دوماً في المقدمة .. نصيراً للأسرى.. مدافعاً عن حقوقهم ... جابراً ومسانداً لذوي الشهداء. . إنا لله وإنا إليه راجعون #خضر_عدنان

غرد الحساب الايراني (فلاشات المقاومة الاسلامية) قائلا:

لروحك السلام #الشهيد_خضر_عدنان

يتبع..