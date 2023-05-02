هكذا تخدم زيارة "رئيسي" الى دمشق الشعبين السوري والإيراني

العالم - خاص بالعالم

وقال "مشهدية" في حديث خاص لموقع قناة العالم الإخبارية، إن الزيارة لها طابع اقتصادي مئة بالمئة، لأن في الفترة الماضية كانت ايران الداعمة الحقيقية لسوريا في أزمتها على كافة المستويات ومن ضمنها المستوى العسكري، مشيرا إلى أن حاليا إيران تبرز دعمها الاقتصادي بما يواكب مقتضيات حاجة الشعب السوري.

وأضاف، أن إيران فرض عليها حصار اقتصادي جائر من قبل أميركا ولكنها استطاعت من خلال العمل الدؤوب تجاوز هذا الحصار حتى وصلت للاكتفاء الذاتي وخلقت استراتيجية خاصة بها.

وأوضح عضو مجلس الشعب السوري، أن الجانب الاقتصادي الذي يهم سوريا هو المعيشة والدعم اللوجستي والكهرباء والإمداد، ملفتا إلى أن زيارة الرئيس الايراني الى سوريا تأتي في إطار خدمة الواقع السوري وأنها ستكون ناجحة على كافة المستويات.

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