الجمارك الإيرانية: التبادل التجاري الايراني يحقق رقماً ايجابياً جديداً في شهر واحد

العالم - ايران

و وفقاً للتقرير الصادر عن الجمارك الإيرانية ، فقد تم تصدير 10471 ألف طن من البضائع بقيمة ثلاثة مليارات و 645 مليون دولار في نيسان /ابريل من العام الجاري ، وجاء هذا التصدير بإنخفاض نسبته 12.93٪ من حيث القيمة وبإرتفاع نسبته 17.76٪ من حيث الوزن .

وبحسب هذا التقرير، فقد دخلت البلاد في شهر واحد من العام الجاري مليون و 829 ألف طن من البضائع بقيمة ثلاثة مليارات و 87 مليون دولار ، مما يظهرهذا المبلغ انخفاضاً بنسبة 13٪ و 24.79٪ من حيث القيمة والوزن على التوالي.

وكما ذُكر في التقرير فإن 5 اصناف رئيسية كانت سلع تصديرية بحيث بلغت قيمة الغاز الطبيعي المسال (غاز طبيعي تمت معالجته وإسالته بالتبريد) 523 مليون دولار ،اما البروبان المسال فقد بلغت قيمة صادراته 302 مليون دولار،وجاءت قيمة البيوتان المسال بـ 169 مليون دولار، اما سبائك من الحديد والصلب غير الممزوج فكانت بقيمة بـ 167 مليون دولار والميثانول حقق مبلغ 167 مليون دولار.

وجاء في التقرير ايضاً ، ان وجهات التصدير الخمس الرئيسية لإيران في نيسان/ابريل من هذا العام كانت الصين والعراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند بحيث بلغت نسبة التصدير لهذه البلدان 76٪ من الوزن و 75٪ من القيمة الإجمالية لصادرات ايران .

وليس هذا فقط ففي نيسان /ابريل من هذا العام ايضاً تم تصدير بضائع بقيمة مليار و 140 مليون دولار إلى الصين ، و 609 ملايين دولار إلى العراق ، و 550 مليون دولار إلى تركيا ، و 320 مليون دولار إلى الإمارات العربية المتحدة ، و 120 مليون دولار إلى الهند.

وامّا على صعيد الواردات فقد ذكر التقرير خمس اصناف رئيسية كانت سلع استيرادية بحيث بلغت قيمة واردات الذرة العلفية المعدة لتصنيع اغذية المواشي 223 مليون دولار،واحتل فول الصويا المركز الثاني من السلع المستوردة بقيمة 152 مليون دولار ،وجاء الارز الابيض الكامل في المرتبة الثالثة من السلع المستوردة بقيمة 89 مليون دولار، وكانت الهواتف المحمولة الذكية بقيمة 71 مليون دولار وأجزاء منفصلة لإنتاج سيارات بقيمة 62 مليون دولار.

وكما جاء في التقرير ايضا ان الدول الرئيسية في معاملات الاستيراد في نيسان/ابريل من هذا العام كانت الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1 مليار و 10 ملايين دولار ، والصين بـ 873 مليون دولار ، وتركيا بـ 353 مليون دولار ، وألمانيا 129 مليون دولار ، والهند بقيمة 110 مليون دولار بحيث بلغت نسبة الاستيراد من هذه البلدان 74٪ من الوزن و 80٪ من القيمة الإجمالية للسلع المستوردة من قبل ايران.