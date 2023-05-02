الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٧:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. انعكاس زيارة "رئيسي" لدمشق على الاقتصاد السوري

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" أن زيارة الرئيس الإيراني "السيد إبراهيم رئيسي" المرتقبة إلى سوريا، تأتي في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

العالم - خاص بالعالم

وقال "عمار يوسف" في حديث خاص لموقع قناة العالم الاخبارية، إن ايران كانت من الداعمين الاساسيين للاقتصاد السوري، سواء من خلال التسهيلات الائتنماية او من خلال القطاع النفطي والغذائي، مشيرا الى أن الزيارة تأتي في اطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف، أن الزيارة تهيئة الارضية من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي لكلا البلدين.

واوضح الخبير الاقتصادي، أن سوريا لديها خمس مناطق حرية وسكك حديدية يمكن لايران الاستثمار فيها لتحقيق الازدهار الاقتصادي في رسوريا بما يخدم كلا البلدين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

هكذا تخدم زيارة "رئيسي" الى دمشق الشعبين السوري والإيراني

زيارة "رئيسي" لدمشق حدث تاريخي لهذه الأسباب..

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. انعكاس زيارة "رئيسي" لدمشق على الاقتصاد السوري

اللواء سلامي: الحرس الثوري يمضي سريعا نحو تحقيق هدف "ايران القوية"

شاهد بالفيديو.. هكذا تخدم زيارة "رئيسي" الى دمشق الشعبين السوري والإيراني

شاهد.. اشتباكات عنيفة في فرنسا بمناسبة عيد العمال

شاهد بالفيديو.. زيارة "رئيسي" لدمشق حدث تاريخي لهذه الأسباب..

قائد الثورة يستقبل حشدا من المعلمين