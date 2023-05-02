شاهد.. انعكاس زيارة "رئيسي" لدمشق على الاقتصاد السوري

العالم - خاص بالعالم

وقال "عمار يوسف" في حديث خاص لموقع قناة العالم الاخبارية، إن ايران كانت من الداعمين الاساسيين للاقتصاد السوري، سواء من خلال التسهيلات الائتنماية او من خلال القطاع النفطي والغذائي، مشيرا الى أن الزيارة تأتي في اطار تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأضاف، أن الزيارة تهيئة الارضية من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي لكلا البلدين.

واوضح الخبير الاقتصادي، أن سوريا لديها خمس مناطق حرية وسكك حديدية يمكن لايران الاستثمار فيها لتحقيق الازدهار الاقتصادي في رسوريا بما يخدم كلا البلدين.

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