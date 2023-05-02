المتحدث باسم الحكومة: رئیس الجمهوریة سيتوجه إلى سوريا غدا الأربعاء

العالم - ايران

وقال بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: سيزور رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي" سوريا تلبية لدعوة من نظيره السوري السيد "بشار الاسد"، لافتا الى ان هذه الزيارة ستجري بعد 13 عامًا وستكون استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها حکومة الرئیس رئیسي مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودمشق ودول محور المقاومة.

وأشار إلى زيارة رئيس الجمهوریة إلى محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي في إطار جولته الثانية من زیاراته للمحافظات، نعربا عن شكره للمواطنين على الاستقبال الحماسي لرئيس الجمهوریة خلال زيارته للمحافظة.

وأضاف: كما أكد رئيس الجمهوریة، سنستخدم كل إمكانيات الحكومة لحل مشاكل أهالي محافظة خوزستان والوصول إلى النقطة المنشودة.

یتبع..