الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الحكومة: رئیس الجمهوریة سيتوجه إلى سوريا غدا الأربعاء

المتحدث باسم الحكومة: رئیس الجمهوریة سيتوجه إلى سوريا غدا الأربعاء
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

 قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي إن رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي" سیزور سوريا غدا الاربعاء استمرارا لسياسة حسن الجوار التي تنتهجها الحکومة مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودمشق ودول محور المقاومة.

العالم - ايران

وقال بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: سيزور رئيس الجمهورية السيد "ابراهيم رئيسي" سوريا تلبية لدعوة من نظيره السوري السيد "بشار الاسد"، لافتا الى ان هذه الزيارة ستجري بعد 13 عامًا وستكون استمرارا لسیاسة حسن الجوار التي تنتهجها حکومة الرئیس رئیسي مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين طهران ودمشق ودول محور المقاومة.

وأشار إلى زيارة رئيس الجمهوریة إلى محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد الأسبوع الماضي في إطار جولته الثانية من زیاراته للمحافظات، نعربا عن شكره للمواطنين على الاستقبال الحماسي لرئيس الجمهوریة خلال زيارته للمحافظة.

وأضاف: كما أكد رئيس الجمهوریة، سنستخدم كل إمكانيات الحكومة لحل مشاكل أهالي محافظة خوزستان والوصول إلى النقطة المنشودة.

یتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

هكذا تخدم زيارة "رئيسي" الى دمشق الشعبين السوري والإيراني

شاهد.. انعكاس زيارة "رئيسي" لدمشق على الاقتصاد السوري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما تداعيات زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى دمشق؟

شاهد بالفيديو.. غارات وانفجارات ورشقات نارية في الخرطوم وسط الهدنة !

تجدد الاشتباكات المسلحة وتحليق للطيران العسكري في الخرطوم

سفير إيران لدى دمشق: مستعدون لمساعدة سوريا في جميع الظروف

المتحدث باسم الحكومة: رئیس الجمهوریة سيتوجه إلى سوريا غدا الأربعاء

الجمارك الإيرانية: التبادل التجاري الايراني يحقق رقماً ايجابياً جديداً في شهر واحد