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حزب الله يقدم التعازي والتبريكات باستشهاد الأسير خضر عدنان

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

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