قناة العالم
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٤٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
هاشتاغ
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
حزب الله يقدم التعازي والتبريكات باستشهاد الأسير خضر عدنان
الأمين العالم لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: نحن اخترنا طريق الشهادة بإرادتنا والشيخ خضر عدنان خير من مثل هذا الخيار
مكتب إعلام الأسرى: انقطاع الاتصالات بين قيادة الحركة الأسيرة وسجن "عوفر" في أعقاب اغتيال الأسير خضر عدنان
مكتب إعلام الأسرى: انقطاع الاتصالات بين قيادة الحركة الأسيرة وسجن "عوفر" في أعقاب اغتيال الأسير خضر عدنان
الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي أدت لاستشهاد الأسير خضر عدنان
مراسلة العالم: اطلاق صاروخين من غزة سقطا في منطقة مفتوحة في "كيبوتس سعد" دون تفعيل القبة الحديدية
حماس تحمل الاحتلال وحكومته كامل المسؤولية عن جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان وتنعته بالمجرم والفاشي
نادي الأسير الفلسطيني: حالة من الاستنفار الشديد تسود سجن "عوفر" بعد مواجهة أحد الأسرى لأحد السجانين على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان
حركة حماس: دماء الشهيد خضر عدنان ستكون وقودا للتصعيد الفعل الثوري والمقاوم ضد الاحتلال الاسرائيلي
حماس تحمل الاحتلال وحكومته كامل المسؤولية عن جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان وتنعته بالمجرم والفاشي
حزب الله يقدم التعازي والتبريكات باستشهاد الأسير خضر عدنان
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
خاص بالعالم- مراسلون
زيارة رئيسي لسوريا.. تعزيز للمقاومة وتوثيق للتعاون
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٣
خاص بالعالم- مراسلون
استمرار القتال بالسودان رغم الهدنة، وعودة الاحتجاجات إلى فرنسا.. كالنار تحت الرماد
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢
خاص بالعالم- مراسلون
اطفال سوريا بعد الزلزال
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٦
خاص بالعالم- مراسلون
مصادرة الاوقاف الجعفرية وهدم المساجد في البحرين
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٤
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 01 مايو 2023
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣
خاص بالعالم- مراسلون
النزوح السوري وأضراره الاجتماعية والثقافية والتعليمية- الجزء الثاني
الإثنين ٠١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
ما تداعيات زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى دمشق؟
شاهد بالفيديو..
غارات وانفجارات ورشقات نارية في الخرطوم وسط الهدنة !
تجدد الاشتباكات المسلحة وتحليق للطيران العسكري في الخرطوم
سفير إيران لدى دمشق: مستعدون لمساعدة سوريا في جميع الظروف
المتحدث باسم الحكومة: رئیس الجمهوریة سيتوجه إلى سوريا غدا الأربعاء
الجمارك الإيرانية: التبادل التجاري الايراني يحقق رقماً ايجابياً جديداً في شهر واحد
مقالات و تحليلات
ما تداعيات زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى دمشق؟
أكثر من أصدقاء أو حلفاء .. علاقات ايران وسوريا خلال الـ12 عاما الماضية
'النفط مقابل الغذاء' بنسخته السورية: المقايضة خيارا مرحليا
كيف تقرأ محاولات موسكو وطهران لإحدات التقارب السوري التركي؟
نتنياهو و الانقسام في الداخل الإسرائيلي
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.