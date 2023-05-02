أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 02 مايو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- قدس ..

الخطوة الأخيرة بمسار صناعة طائرة ركاب إيرانية .. نجاح إختبار تشغيل محرك نفاذ داخلي .

- مردم سالاري ..

نتنياهو يعترف بواقع عجز الكيان الصهيوني عن عرقلة البرنامج النووي الإيراني ..

- خراسان ..

وزارة الخارجية تحذر من أية تحركات غربية لتفعيل آلية الزناد بشأن الإتفاق النووي .

- ارمان امروز ...

الترويكا الأوروبية تلوح بإحتمال تفعيل آلية الزناد للضغوط على إيران بشأن المفاوضات النووية .

- افتاب يزد ..

إستطلاع للرأي بتركيا يعكس تأييد الجيل الجديد لمرشح المعارضة في الإنتخابات الرئاسية.

- سياست روز ..

في يوم العمال العالمي .. تظاهرات إحتجاجية وإضرابات عمالية تجتاح العديد من بلدان القارة الأوروبية ..

- عصر ايرانيان ..

أوساط إعلامية وسياسية أمريكية تحذر من تبعات تزايد حالات الإفلاس المصرفي على الإقتصاد.

- جمهوري اسلامي ..

إجتماع وزراء خارجية خمسة بلدان عربية بالأردن يدعو لعودة سوريا للجامعة العربية .

- اطلاعات ..

الأمم المتحدة تحذر من إحتمال إنهيار وتفكك السودان بإستمرار وتوسع الحرب الداخلية .

- ابرار ..

القضاء العراقي يستدعي الكاظمي رئيس الوزراء السابق للإستجواب بشأن إغتيال الشهيد الفريق سليماني .

- ارمان ملي ..

موسكو تلوح لبولندا بإحتمال قطع العلاقات ومواجهة رد حازم لمصادرتها ممتلكات للسفارة الروسية.

- كيهان ..

القوات السورية توجه ضربات موجعة لمواقع ومخابئ تنظيمات إرهابية من بينها "داعش".

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( عودة الأسد ) بعد استعراض طويل لخلفيات الازمة السورية ولمواقف بلدان اقليمية وغربية ازاءها..

بات واضحا للعيان تماما اليوم واقع فشل رهانات دول عربية واخرى اقليمية وغربية على اسقاط الشرعية في دمشق بدعم جماعات وتنظيمات ارهابية مسلحة بسوريا .

( هذا الواقع دفع ببلدان عربية عرفت بسياساتها المناهضة للشرعية بدمشق لتغيير مواقفها ومحاولة إعادة جسور العلاقات مع سوريا).

وليس هذا فحسب بل ان تركيا نفسها التي مازالت قواتها تحتل اراضيَ سورية في اطار دعم مثل هذه الجماعات باتت تلح على مد جسور علاقات مع دمشق الى درجة تحول هذا الامر الى ورقة رابحة يلوح المرشحون الرئاسيون بتركيا بها لكسب اصوات الناخبين .

ان المستقبل القريب سيشهد بالضرورة عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية وهذا ما انعكس في بيان الاجتماع الخماسي لوزراء خارجية بلدان عربية رئيسية في الاردن .

2- جوان ..

في الشأن السوداني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية رهيبة بالسودان )....

السودان يقف على حافة الانزلاق في حرب اهلية شاملة مع استمرار حرب الجنرالات بين الجيش وقوات الدعم السريع , وبات شبح وقوع كارثة انسانية كبرى يهدد هذا البلد الذي تتقاذفه رياح الحرب والتهديدات العرقية والاتنية.

( إن الحرب بين الجيش والدعم بدأت تخرج عن سيطرة الطرفين لتتحول الى حرب أهلية تلعب الخلافات العرقية دورا خطيرا فيها )

وما يحدث في ولاية دارفور من قتال بين القبائل المختلفة وفي ولايات سودانية مضطربة اخرى ايضا جرسُ انذار جدي على ذلك ,هذا الى جانب موجات النزوح السكاني داخل السودان وكذلك منه الى بلدان الجوار , فكل شيئ بات ينذر بوقوع كارثة انسانية رهيبة في هذا البلد بضياع الامن ونقص الغذاء والصراعات الداخلية.

3- ابرار ..

في تقريرها ( إحتمال عودة مقتدى الصدر للحياة السياسية ) كتبت صحيفة ابرار..

لاينسى احد ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعلن اعتزاله العمل السياسي بعد احداث اقتحام انصاره للبرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء ببغداد وما تلاها من اجواء تصعيد بالعراق العام الماضي, لكنَّ محافل سياسية عراقية ترى ان هناك مؤشرات بقرب عودته للحياة السياسية.

( محافل سياسية عراقية تعتبر نشر مقتطفات من كلمات وتعليمات للصدر في مواقع التواصل للتيار الصدري مؤشر بقرب عودته)

ان بعض المقربين من التيار الصدري يرون ان الصدر لم يغير موقفه وان ما ينشر عنه يعكس رؤيته الاصلاحية في اطار التيار الصدري , لكنه قد يعود للحياة السياسة مع ذلك اذا ما استدعت المصلحة العامة .

4- خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها(عقبة بطريق إنهاء الحرب باليمن)..

الرياض وصنعاء اقتربتا جدا من التوصل الى اتفاق شامل لانهاء الحرب باليمن , وعَكَسَ وصولُ وفد سعودي رسمي لصنعاء اعترافا سعوديا بشرعية حكومة انصار الله وحقَّقت المباحثاتُ الثنائية تقدما واعدا , الا ان موضوع ابرام اتفاق نهائي لوضع نهاية عملية ورسمية للحرب لم يُحسَمْ بعد.

( إن عدم التوصل لإتفاق نهائي لوقف الحرب رسميا باليمن يرتبط بوضع أمريكا عراقيل في مسار المباحثات السعودية اليمنية )

بعبارة اخرى يبدو ان هناك نوعا من الضغوط على الرياض في هذا السياق , ضغوطٌ نابعةٌ عن هواجسَ امريكية من ان تؤدي المصالحة السعودية اليمنية وانهاء حرب اليمن الى تعزيز جبهة المقاومة مقابل الكيان الصهيوني والى اضعاف الاستراتيجيات والمصالح الامريكية في المنطقة .امريكا لم تُخفِ قبل ذلك ايضا استياءَها العميق من استئناف العلاقات بين ايران والسعودية .

5- سياست روز ..

في مقالها ( موضوع جانبي يلعب دورا مصيريا ) كتبت صحيفة سياسة روز ..

تحتدم المنافسةُ بين المرشحين الرئاسيين الاربعة في الانتخابات التركية حيث يتبارى المرشحون وخاصة اردوغان ومنافسَه الرئيسي مرشحَ المعارضة كمال كليشدار اوغلو في طرحِ وعودٍ براقة بتحسين الاوضاع الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة لكسب اراء الناخبين في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية بتركيا, ولكنْ..

( في خضم السباق الرئاسي تحول موضوع تطبيع علاقات تركيا مع سوريا الى ورقة إنتخابية رابحة يتفنن المرشحون في طرحها )

الامر الذي يعكس مدى اهتمام الشارع التركي بضرورة انهاء التدخل العسكري التركي بسوريا وتطبيع العلاقات مع دمشق.

6- افتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد نقلت عن محافل اعلامية امريكية تحذيراتها من ان ( الجيش الأوكراني سيواجه صعوبات كبيرة بهجومه المضاد) وجاء في تقرير الصحيفة ..

تتوقع محافل اعلامية امريكية ان يواجه الجيش الاوكراني تحديات ومخاطرَ كبيرةً في هجومه المضاد المرتقب على القوات الروسية .

( هذه التوقعات أشارت إلى إستعدادات دفاعية روسية واسعة النطاق على مدى ستة أشهر لمواجهة الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب)

وتقول هذه المحافل ان القوات الروسية اقامت خطوطا دفاعية محصَّنة تماما في شرق وجنوب اوكرانيا تضم صواريخ مضادة للدبابات الى جانب التفوق الجوي والصاروخي الروسي .