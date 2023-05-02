تركيا تستدعي سفيرها بالمغرب .. والسبب قضية 'الصحراء'!

العالم - تركيا

وحسب ذات التقارير، فإن خطوة أنقرة باستدعاء سفيرها بالرباط ، جاءت بضغط من الجزائر التي استشاطت غضبا من تصريحات السفير التركي لدى الرباط، والتي وصف فيها نزاع الصحراء بأنه “مصطنع تماما ويحقق الفائدة لأطراف ثالثة هدفها إعاقة التنمية في المنطقة".

تصريحات السفير التركي أتت في مقابلة أجراها معه صحيفة “ماروك إيبدو” الناطقة باللغة الفرنسية، كشف فيها عن موقف بلاده من قضية الصحراء، قائلا: "نحن نعتبر بلدان شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، شعوبا شقيقة مسلمة وأصدقاء، مشكلة الصحراء تؤلمنا لأننا في تركيا لدينا مشكلة مماثلة، وإذا كان هناك أي شخص يفهم حقا شعور السلطات المغربية والشعب المغربي، فيمكنه فقط الشعب والسلطات التركية".

وقال السفير التركي لدى الرباط "نريد أن يتمكن البلدان الشقيقان من الجلوس والتوافق والتوصل إلى حل وسط، ولهذا السبب فإنني أعلق أهمية كبيرة على سياسة اليد الممدودة التي كررها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء، ونحن ننتظر أن تستجيب الدولة المجاورة لنداءات الملك المغربي".

وأضاف عمر فاروق دوغان: "نحن نؤيد التنمية العادلة في المنطقة، ونعتقد أن هذا صراع مصطنع بحت يعود بالفائدة على أطراف ثالثة هدفها إعاقة التنمية في المنطقة، بما في ذلك المغرب".

وحسب متتبعين، فإن أنقرة تريد ترضية أحد شركائها الرئيسيين في شمال افريقيا وهو الجزائر، والتي تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.