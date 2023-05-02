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بيان حزب الله حول استشهاد البطل الفلسطيني الشيخ خضر عدنان

بيان حزب الله حول استشهاد البطل الفلسطيني الشيخ خضر عدنان
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت، ان حزب الله اصدر بيانا اليوم الثلاثاء، نعى فيه استشهاد البطل ‏المقاوم الأسير الشيخ خضر عدنان.

العالم - لبنان

واوضح الزميل حسين عزّ الدين، ان حزب الله قال في بيانه ان استشهاد الشيخ عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي.

اليكم نص البيان:

يتقدّم حزب الله من الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة وخصوصاً الأخوة في حركة الجهاد ‏الإسلامي وهيئات ونوادي وجمعيات شؤون الأسرى بأحرّ التعازي والتبريكات باستشهاد البطل ‏المقاوم الأسير الشيخ خضر عدنان الذي قضى صباح اليوم في سجون الاحتلال الاسرائيلي بعد ‏مسيرة طويلة حافلة بالصمود والمقاومة والتصدي لممارسات العدو التعسفية طيلة أكثر من ثماني ‏سنوات قضاها في الاعتقال والتعذيب.‏

إنّ استشهاد الشيخ عدنان اليوم يكشف مجدداً حجم المأساة الكبيرة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون ‏والعرب في سجون العدو الإسرائيلي وتعرّضهم لأشد أنواع التنكيل والارهاب.‏

إن حزب الله إذ يطالب المؤسسات الدولية والانسانية بالعمل الجاد لكشف جرائم الاحتلال في ‏السجون الصهيونية، يعرب عن مواساته لأسرة الشهيد وتأييده لكل الخطوات التي تقوم بها حركات ‏المقاومة في فلسطين رداً على جرائم الإحتلال ولتحرير جميع الأسرى والمعتقلين من سجونه. ‏

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