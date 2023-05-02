الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران وسوريا .. علاقات العمق الاستراتيجي المصيري

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

تشكل العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا حلفا استراتيجيا يمتد لأكثر من 4 عقود، وتأتي زيارة الرئيس رئيسي الى سوريا، وهي الأولى لرئيس ايراني منذ 13 عاما، تأتي تتويجا لمراحل الانتصارات والاقتصاد والاستثمار.

روابط ذات صلة

السفير السوري: علاقاتنا مع العرب ليست بديلة عن العلاقة مع ايران

ما تداعيات زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى دمشق؟

شاهد.. انعكاس زيارة "رئيسي" لدمشق على الاقتصاد السوري

هكذا تخدم زيارة "رئيسي" الى دمشق الشعبين السوري والإيراني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكويت ترحب بــ'البيان الختامي' لاجتماع عمان التشاوري حول سوريا

بضغط الجزائر.. تركيا تستدعي سفيرها بالمغرب .. والسبب قضية 'الصحراء'!

الخارجية الإيرانية تعزي باستشهاد الشيخ خضر عدنان

محكمة في الجزائر تحكم ... الزعيم الإسلامي المعارض 'علي بلحاج' بقيد الرقابة القضائية المشددة

بالفيديو... القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

الناشطون يحتفون بزيارة الرئيس الايراني لسوريا عبر وسم "الضيف العزيز"