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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان أمام هذه الجرائم يزيد من صفاقة الكيان الصهيوني العنصري

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

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