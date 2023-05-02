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متحدث الخارجية الإيرانية: الطريقة التي اعتقل بها الكيان الصهيوني الشهيد عدنان وتعامله غير الإنساني معه مثال واضح على وحشيتهم طيلة 7 عقود

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

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