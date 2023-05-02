الخارجية الإيرانية تعزي باستشهاد الشيخ خضر عدنان

العالم - إيران

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن: الطريقة التي اعتقل بها الكيان الصهيوني هذا المواطن الفلسطيني ومعاملته غير إنسانية هي مثال واضح على السلوك اللاإنساني والعنيف الذي يستخدمه الكيان الصهيوني بحق الشعب والمجاهدين الفلسطينيين بشكل ممنهج وواسع لأكثر من 7 عقود، وهو مثال بارز على الجريمة ضد الإنسانية.. وإن صمت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان سيجعل نظام الفصل العنصري الصهيوني أكثر وقاحة.

وأشاد كنعاني بالمقاومة المشرفة للشعب الفلسطيني المظلوم بوجه الاحتلال والجرائم المعادية للإنسان من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، وأعرب عن تعازيه بهذا المجاهد الفلسطيني لأسرة هذا الشهيد والشعب وفصائل المقاومة، وخاصة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.