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مصادر فلسطينية: صفارات الإنذار تدوي الان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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