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البرلمان الإيراني يقر تمديد الاتفاقية المؤقتة مع الاتحاد الأوراسي

البرلمان الإيراني يقر تمديد الاتفاقية المؤقتة مع الاتحاد الأوراسي
الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

وافق مجلس الشورى الإسلامي الإيراني على مشروع قانون البروتوكول الإضافي الرامي لتمديد الاتفاقية المؤقتة لتشكيل منطقة تجارية حرة بين إيران والاتحاد الأوراسي الاقتصادي والدول الأعضاء فيه.

العالم - إيران

وحصل المشروع على موافقة 140 نائبا في مقابل معارضة نائبين وامتناع 5.

وأوضح النائب "مهدي طغياني" متحدث اللجنة الاقتصاية بالبرلمان عند مناقشة المشروع، أن الهدف في تعزيز المنطقة الحرة التي تتضمنها الاتفاقية ليس المنطقة التجارية العادية أو المادية بل الافتراضية وبموجبها بامكان الدول الأعضاء (روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا- كازاخستان – أرمينيا) الإفادة من مزاياها مثل إلغاء تأشيرات الدخول وغيرها.

وأستطرد أن: من المقاربات التي أدت اليوم للتغلب على الحرب الاقتصادية، يتمثل بالتعاون الاقتصادي مع دول الجوار وإن هذا يتحقق بضرورة إيجاد التمهيدات اللازمة حيث أن هذه الاتفاقية تمهد للتعاون.

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