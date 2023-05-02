الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: جيش الاحتلال يقرر إغلاق الطرق المؤدية إلى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة خشية استهداف المستوطنين

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين سوريا والعراق

البرلمان الإيراني يقر تمديد الاتفاقية المؤقتة مع الاتحاد الأوراسي

لسانك مرآة صحتك العامة.. إليك الأسباب

الى متى يمكن الاحتفاظ باللحوم المجمدة؟

طهران تستضيف اجتماع وزراء الثقافة للدول الأعضاء في منظمة إيكو

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. جريمة اغتيال الاسير خضر عدنان والتداعيات