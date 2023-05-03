الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيّرات على كييف

العالم - خاص بالعالم

وادعت السلطات الأوكرانية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات الروسية المسيرة المستخدمة.



كما تم تفعيل الدفاع الجوي في العاصمة كييف في وقت مبكر اليوم، وحثت السلطات السكان على البقاء في الملاجئ بسبب تهديد يتعلق بهجمات.



من جهته، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين في تجدد للقصف الروسي على مدينة خيرسون، وقالت السلطات إن القصف أصاب أحياء سكنية ومنشآت حكومية. الأمر الذي تنفيه موسكو، معتبرة أنها أصابت مواقع عسكرية وحيوية.



الى ذلك أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي اندلاع حريق في خزانات للمواد النفطية بمنطقة تامان على مضيق كيرتش نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.



أما بخصوص باخموت، المدينة التي تشهد أعنف المعارك منذ أشهر، فقد قال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية سيرغي شريفاتي إن الجيش الأوكراني يحتفظ بدفاعاته في باخموت، وينفذ هجوما مضادا ومتواصلا على مواقع تمركز الروس في المدينة.

وأضاف شريفاتي أن المئات من الجنود الروس قتلوا أو أصيبوا، غالبيتهم من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة خلال أحدث المواجهات في باخموت.



الى ذلك، قال مسؤولان أميركيان إن واشنطن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة الى أوكرانيا بقيمة ثلاثمئة مليون دولار، تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.



وأضاف المسؤولان أن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر من عيار مئة وخمسة وخمسين مليمترا، الى جانب ذخيرة لأنظمة صواريخ هيمارس وهاوتزر وصواريخ تاو المضادة للدبابات وقذائف مورتر.



في سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية في شبه جزيرة القرم.



مشيرا إلى أنه تم توقيف سبعة أشخاص وعثر على'عبوات ناسفة' وأجهزة تفجير، وأن هذه الشبكة الأوكرانية كانت تهدف خصوصا إلى ارتكاب جرائم قتل ضد مسؤولين روس بارزين عينتهم موسكو في القرم.

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