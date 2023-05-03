الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيّرات على كييف

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

في جديد التطورات للحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تصدت لضربات جوية ليلية على العاصمة كييف شنتها روسيا في موجة هي الثالثة من نوعها في غضون أيام.

العالم - خاص بالعالم

وادعت السلطات الأوكرانية إن أنظمتها للدفاع الجوي دمرت جميع الطائرات الروسية المسيرة المستخدمة.

كما تم تفعيل الدفاع الجوي في العاصمة كييف في وقت مبكر اليوم، وحثت السلطات السكان على البقاء في الملاجئ بسبب تهديد يتعلق بهجمات.

من جهته، أفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بمقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين في تجدد للقصف الروسي على مدينة خيرسون، وقالت السلطات إن القصف أصاب أحياء سكنية ومنشآت حكومية. الأمر الذي تنفيه موسكو، معتبرة أنها أصابت مواقع عسكرية وحيوية.

الى ذلك أعلن حاكم إقليم كراسنودار الروسي اندلاع حريق في خزانات للمواد النفطية بمنطقة تامان على مضيق كيرتش نتيجة هجوم بطائرة مسيرة.

أما بخصوص باخموت، المدينة التي تشهد أعنف المعارك منذ أشهر، فقد قال المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية سيرغي شريفاتي إن الجيش الأوكراني يحتفظ بدفاعاته في باخموت، وينفذ هجوما مضادا ومتواصلا على مواقع تمركز الروس في المدينة.

وأضاف شريفاتي أن المئات من الجنود الروس قتلوا أو أصيبوا، غالبيتهم من مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة خلال أحدث المواجهات في باخموت.

الى ذلك، قال مسؤولان أميركيان إن واشنطن تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة الى أوكرانيا بقيمة ثلاثمئة مليون دولار، تتضمن لأول مرة صواريخ قصيرة المدى يتم إطلاقها من الجو.

وأضاف المسؤولان أن الحزمة تشمل مدافع هاوتزر من عيار مئة وخمسة وخمسين مليمترا، الى جانب ذخيرة لأنظمة صواريخ هيمارس وهاوتزر وصواريخ تاو المضادة للدبابات وقذائف مورتر.

في سياق منفصل، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي عن تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية في شبه جزيرة القرم.

مشيرا إلى أنه تم توقيف سبعة أشخاص وعثر على'عبوات ناسفة' وأجهزة تفجير، وأن هذه الشبكة الأوكرانية كانت تهدف خصوصا إلى ارتكاب جرائم قتل ضد مسؤولين روس بارزين عينتهم موسكو في القرم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد.. الرئيس الأوكراني: مستعدون لشنِ هجوم على روسيا

وزير الدفاع: الغرب والناتو سارعا من سياساتهما التوسعية لإحياء العالم أحادي القطبية

شاهد.. موسكو تشن ضربات صاروخية مكثفة على كييف تزيدها خرابا

وزير الدفاع الايراني: الغرب يسعى وراء حرب استنزاف في اوكرانيا عبر استمرار ارسال السلاح اليها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. الرئيس رئيسي في سوريا وتعميق للعلاقة الاستراتيجية

بالفيديو... إنطلاق حفلات السيرك في العاصمة الايرانية طهران

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيّرات على كييف

سورية وإيران توقعان مذكرة تفاهم في مجال الزلازل والنفط والاتصالات والزراعة

بارزاني يجتمع بوزير الدفاع الإيطالي بشأن ملفات أمنية وعسكرية

بالفيديو... رئيسي في سورية.. زيارة استراتيجية بطابع اقتصادي