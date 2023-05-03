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الزيارة الأولى لرئيس إيراني الى سوريا منذ عام 2011

الأربعاء ٠٣ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

بعد ثلاثة عشر على اخر زيارة لرئيس إيراني الى سورية، حط طائرة الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي في مطار دمشق الدولي.

العالم - خاص بالعالم

وفور وصوله الى العاصمة السورية برفقة وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى، توجه رئيسي الى قصر الشعب حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد في استقباله قبل أن تبدأ محادثات رسمية بين الطرفين.

وفي طريقه الى القصر الرئاسي كان بانتظاره على الطرقات جماهير غفيرة من السورييين، يرحبون بقدوم الضيف العزيز الى بلادهم

اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون سيتم توقيعها بين الجانبين الإيراني والسوري خلال زيارة الرئيس الايراني، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء ، وسيكون العنوان الاقتصادي هو الأبرز في المباحثات.

كما من المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة الذي يستمر ليومين لقاءات عديدة سيجريها الرئيس الايراني مع كبار المسؤولين السوريين كما سيشارك في عدة فعاليات وسيحضر اجتماعا مشتركا بين رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين، وسيلتقي الإيرانيين المقيمين، وكذلك سيزور الأماكن الدينية والمقدسة في سورية.

وقبيل مغادرته الى دمشق اعرب رئيسي عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة في سبيل تنمية وتوسيع العلاقات الايرانية السورية وأن تكون زيارة مفيدة ومؤثرة للعلاقات بين البلدين.

وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"بات واضحا للجميع أنه لابد أن يكون للحكومة السورية حق السيادة ووحدة الأراضي على جميع أنحاء سوريا".

كذلك لفت رئيسي الى أهمية صمود الشعب السوري والرئيس بشار الاسد والحكومة السورية في وجه هذه الهجمات الإرهابية، مشيرا الى الدور الذي قامت به المقاومة وحزب الله في لبنان والمستشارون الإيرانيون لاسيما الشهيد القائد قاسم سليماني كان له دورا استثنائيا بحفظ أمن المنطقة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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