الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣
٠٤:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو...

القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا ضد الغنوشي بالسجن لمدة عام

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصدر القضاء التونسي حكما غيابيا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لمدة سنة مع خطية مالية يأتي ذلك في وقت يخوض فيه القيادي السابق بحركة النهضة الصحبي عتيق اضرابا وحشيا عن الطعام داخل السجن حسب تأكيد هيئة الدفاع عنه. 

العالم - خاص بالعالم

رغم امتناعه من داخل السجن عن حضور جلسات التحقيق أو المحاكمة، أصدر القضاء في تونس حكما غيابيا قابلا للطعن ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام وبخطية مالية فيما يعرف بقضية وصف الأمنيين بالطاغوت، بحسب شكاية تقدم بها ضده عنصر أمني استتبع ذلك بيانات اصدرتها حركة النهضة و جبهة الخلاص للتنديد بالحكم.

داخل السجن أيضا يخوض القيادي السابق بحركة النهضة الصحبي عتيق اضرابا وحشيا عن الطعام حسب هيئة الدفاع عنه في قضية اتهم فيها بحمل شخص على الادلاء باقوال للتغطية على سرقة أموال بالعملة الصعبة من منزل يعتقد انه على ملك عتيق، هيئة الدفاع قالت إن القضية سياسية بامتياز.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال اجتماعه مؤخرا برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ثم بوزيرة العدل على ضرورة حماية المبلغين على الفساد مشددا على انه لا حصانة لأي شخص أمام القانون مهما كانت صفته.

الملف الحقوقي يتصدر الواجهة حاليا في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

تونس: لا نتجه إلى ديكتاتورية ولا نتدخل في شؤون غيرنا

تونس: المفاوضات مع صندوق النقد متواصلة لكن سيادة البلاد فوق كل اعتبار

تصاعد الازمة في تونس وقلق ليبي من اوضاع السودان وغضب مغربي جراء التطبيع

شاهد.. وقفة تضامنية للإفراج عن المعتقلين السياسيين في تونس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باقتحام سفارات عربية وإفريقية 

البوصلة.. إنتصار"ثأر الأحرار"يقلب الموازين مع الاحتلال

بالفيديو... تحركات دبلوماسية وسياسية لإعادة سورية إلى المحور العربي

بالفيديو... القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا ضد الغنوشي بالسجن لمدة عام

قائد عسكري إيراني.. مهمة المجموعة البحرية 86 تعزيز الدبلوماسية الدفاعية وإحياء القدرة البحرية

خطوة كبيرة لتطوير العلاقات النفطية والغازية بين إيران وروسيا