القضاء التونسي يصدر حكما غيابيا ضد الغنوشي بالسجن لمدة عام

العالم - خاص بالعالم

رغم امتناعه من داخل السجن عن حضور جلسات التحقيق أو المحاكمة، أصدر القضاء في تونس حكما غيابيا قابلا للطعن ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام وبخطية مالية فيما يعرف بقضية وصف الأمنيين بالطاغوت، بحسب شكاية تقدم بها ضده عنصر أمني استتبع ذلك بيانات اصدرتها حركة النهضة و جبهة الخلاص للتنديد بالحكم.

داخل السجن أيضا يخوض القيادي السابق بحركة النهضة الصحبي عتيق اضرابا وحشيا عن الطعام حسب هيئة الدفاع عنه في قضية اتهم فيها بحمل شخص على الادلاء باقوال للتغطية على سرقة أموال بالعملة الصعبة من منزل يعتقد انه على ملك عتيق، هيئة الدفاع قالت إن القضية سياسية بامتياز.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أكد خلال اجتماعه مؤخرا برئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ثم بوزيرة العدل على ضرورة حماية المبلغين على الفساد مشددا على انه لا حصانة لأي شخص أمام القانون مهما كانت صفته.

الملف الحقوقي يتصدر الواجهة حاليا في تونس.

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